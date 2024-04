Sinner-Khachanov oggi all’ATP Madrid 2024 - orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming

(Di martedì 30 aprile 2024)alle 17 Jannikaffrontanegli ottavi dell’ATPdi tennis. L’italiano, in dubbio a causa dei problemi fisici accusati nel match contro Kotov, in caso di vittoria col russo potrebbe affrontare Ruud.

Jannik Sinner se la vedrà contro Karen Khachanov nel quarto turno del Masters 1000 di Madrid 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Qualche patema nel secondo set e soprattutto un po’ fastidio all’anca hanno caratterizzato l’ultimo match dell’altoatesino, ... Continua a leggere>>

Martedì 30 aprile Jannik Sinner affronterà il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale dell’ATP di Madrid 2024. Sono quattro i precedenti, con l’italiano in vantaggio per 3-1. Particolarmente dolce il ricordo dell’ottavo agli Australian Open 2024, il primo Slam vinto dal classe 2001 ... Continua a leggere>>

madrid, Cobolli mai così avanti in un 1000: ora sfida Khachanov e "sogna" l'ottavo con Sinner - Dalla Scatola Magica, la Caja Magica di madrid, Flavio Cobolli estrae il suo miglior risultato in un Masters 1000. Dopo la vittoria all'esordio su ...

