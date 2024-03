ATP Miami | Daniil Medvedev regola Jarry | semifinale contro Sinner venerdì

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024)ha giocato il suo miglior tennis in questo torneo e probabilmente in tutte e due le settimane del Double Sunshine. Vittoria convincente quella del russo nei quarti di finale del Masters 1000 disu Nicolas: finisce 6-2 7-6(7) in favore del numero 4 del mondo che continua a cercare di difendere il titolo dello scorso anno: affronterà Jannikgiovedì nell’undicesimo atto di questa rivalità. Il russo ha vinto le prime sei sfide, l’altoatesino le ultime quattro, tra cui la storica finale all’Australian Open rimontando due set.è partito fortissimo e, a differenza di tante altre occasioni, non ha avuto passaggi a vuoto. Subito molto centrato e in palla al servizio (appena quattro punti persi in tutto il primo set) e imperforabile nello scambio, con ...