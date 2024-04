Serie A | il giudice sportivo ferma nove giocatori per un turno

(Di martedì 30 aprile 2024) Il, in vista 15esima giornata di ritorno diA, hato per squalifica bencalciatori, tutti per una giornata: Sam Beukema (Bologna), Adrien Tameze (Torino), Juan Murillo (Verona), Roberto Gagliardini (Monza), Yunus Musah (Milan), Martin Payero e Nehuen Perez (Udinese), Niccolò Pierozzi (Salernitana) e Ruan Tressoldi (Sassuolo). Inoltre sono state comminate ammende di 5000 euro al Lecce, di 4000 euro al Torino, di 3000 euro all’Inter e di 1500 euro al Genoa a causa di comportamenti non consoni delle proprie tifonello scorsodel campionato diA. SportFace.

Due giornate di stop per il capitano del Milan Davide Calabria , una invece per Theo Hernandez e Denzel Dumfries . Sono queste le sanzioni inflitte dal giudice sportivo di Serie A dopo le tensioni nel finale del derby Milan-Inter, che ha assegnato aritmeticamente lo Scudetto ai nerazzurri.

I tre sono stati espulsi ieri nella parte finale del derby di Milano. MILANO - Due turni di stop per il capitano del Milan Davide Calabria , una ciascuno per Theo Hernandez e Denzel Dumfries . Questa la decisione del Giudice sportivo di Serie A dopo il derby di Milano di ieri sera che ha prodotto ... Continua a leggere>>

Dopo le partite della 34ª giornata , come di consueto è arrivata oggi la decisione del Giudice Sportivo di Serie A. Non ci sono squalificati per l’ Inter . Nel Sassuolo uno solo. Serie A – Giudice Sportivo SQUALIFICATI TRENTAQUATTRESIMA giornata Una giornata : Cabal, Gagliardini, Musah, Payero, Perez, ... Continua a leggere>>

serie A, gli squalificati per la 35ª giornata di campionato: Milan senza due giocatori

giudice Sportivo, nessuna sanzione per la Juventus e i suoi tesserati. Nove squalificati in serie A

giudice Sportivo, Lecce-Monza: ammenda per i giallorossi

