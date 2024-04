Giudice Serie A - due turni Calabria uno Hernandez e Dumfries

Due giornate di stop per il capitano del Milan Davide Calabria , una invece per Theo Hernandez e Denzel Dumfries . Sono queste le sanzioni inflitte dal giudice sportivo di Serie A dopo le tensioni nel finale del derby Milan-Inter, che ha assegnato aritmeticamente lo Scudetto ai nerazzurri. Calabria paga “per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria”; Hernandez “per comportamento ... (sportface)

Dopo la straordinaria vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan e la conquista dello scudetto 2023-2024, come di consueto è arrivata oggi la decisione del Giudice Sportivo. C’è uno squalificato per l’Inter e si tratta di Denzel Dumfries, due del Milan. Serie A – Giudice Sportivo squalificaTI TRENTATREESIMA giornata Una giornata: Antonio Candreva, Armand Lauriente, Karol Linetty, Rios Llorente, Zito Luvumbo, Leandro Paredes, Oluwafikayomi ... (inter-news)