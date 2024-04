Serie A - Dazn conquista 5,7 milioni di telespettatori | Inter-Juve la partita più vista

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – In questa stagione diA 2023/2024ha tenuto una media di circa 5.680.000 spettatori a giornata, lo confermano i dati di Omnicom Media Group per una ricerca commissionata dal quotidiano Libero, secondo cui inoltre il match più visto finora è statontus del 4 febbraio 2024 con 2.274.596 spettatori. Nata a Londra nel 2015, la piattaforma a pagamento in streaming di eventi sportivitrasmette in Italia dal 1° luglio 2018, anno in cui ha iniziato con il campionato diB e tre partite per turno dellaA, oltre ad altre competizioni. Da allora si è affermata sempre più, nonostante disguidi iniziali in particolare per problemi di connessione, arrivando ad avere i diritti su tutti i match del massimo campionato e a disporre ...

Gli ascolti Dazn per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Si è chiusa una quattro giorni importante che ha decretato già alcuni verdetti aritmetici: la Salernitana è la prima retrocessa in Serie B, il Milan con il pareggio in casa della Juventus e il conseguente ... Continua a leggere>>

In questa stagione di Serie A 2023/2024 Dazn ha tenuto una media di circa 5.680.000 spettatori a giornata, lo confermano i dati di Omnicom Media Group per una ricerca commissionata dal quotidiano Libero, secondo cui inoltre il match più visto finora è stato Inter-Juve ntus del 4 febbraio 2024 con ... Continua a leggere>>

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a Giornata . Attiva ora. La 34esima Giornata della Serie A 2023 /24 in onda nel weekend (dal 26 al 29 Aprile) su DAZN , secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 4,3 milioni di ... Continua a leggere>>

Cittadella, c'è lo scoglio Como per continuare ad inseguire il sogno playoff - All in per i playoff. O almeno provarci. Con questo spirito il Cittadella si presenta in casa del lanciatissimo Como nel terzultimo impegno del campionato di serie BKT. Sulla carta i favoriti sono gli ...

Continua a leggere>>

Juventus.com - Appuntamento con un giovane della Next Gen su Twitch giovedì 2 maggio - In vista dell'ottima stagione conclusa e con l'inizio dei play off che si avvicina, la Juventus, tramite il suo sito, ha deciso di istituire un appuntamento su Twitch con un opsite ...

Continua a leggere>>

Giudice Sportivo serie A, tra gli squalificati anche.. - La sfida tra Monza e Lazio sarà visibile attraverso dazn, che per questo match possiede i diritti in ... Come vedere Monza una città da serie A ogni lunedì “Monza una città da serie A”, la ...

Continua a leggere>>