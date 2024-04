Serie A 2023 2024 - ascolti Dazn trentaquattresima giornata | Juventus-Milan partita più vista

(Di martedì 30 aprile 2024) Gliper ladel campionato di. Si è chiusa una quattro giorni importante che ha decretato già alcuni verdetti aritmetici: la Salernitana è la prima retrocessa inB, ilcon il pareggio in casa dellae il conseguente pareggio tra Napoli e Roma si è qualificato alla prossima Champions League ed il Bologna è tornato in Europa (con il sogno Champions League distante sei punti). Sono 4.319.668 glicomplessivi delladel campionato diA conche è stata nettamente lapiù ...

Sono 5.624.760 gli spettatori totali che hanno seguito su Dazn le sfide della trentatreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Come prevedibile, è il derby Milan-Inter a totalizzare il maggior numero di spettatori nei dati diffusi da Auditel, con 1.878.219 persone che hanno seguito la vittoria dello ... Continua a leggere>>

Gli ASCOLTI della trentaduesima GIORNATA della SERIE A TIM con le solite dieci sfide. Da segnalare il cruciale match tra Milan e Inter, il cosi detto Derby della Madonnina a quota quasi 1.9 milioni. Bene anche ROMA-BOLOGNA , quasi FLOP o FLOP il RESTO . Fanalino di coda è il derby del Nordest in ... Continua a leggere>>

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a Giornata . Attiva ora. La 33esima Giornata della Serie A 2023 /24 in onda nel weekend (dal 19 al 22 Aprile) su DAZN , secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,6 milioni di ... Continua a leggere>>

La Thunder Basket a Broni per continuare a sognare - 1' di lettura 30/04/2024 - E’ in arrivo gara-2 dei “quarti di finale” playoff nel campionato di serie A2 femminile di basket. La Halley Thunder Matelica si trova in vantaggio 1-0 nella serie sulla Log ...

Continua a leggere>>

“Il Clandestino” fiction Rai, quando va in onda Ecco le date della quinta e sesta puntata della serie con Edoardo Leo - Quando va in onda la fiction Rai "Il Clandestino" con Edoardo Leo Salta la programmazione per il 29 aprile. Scopriamo tutti i dettagli ...

Continua a leggere>>

Fallout: la serie TV supera quota 65 milioni di spettatori, è la seconda più vista di sempre su Prime Video - Amazon celebra il grande successo di Fallout, la serie TV di Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner prodotta da Jonathan Nolan e Lisa Joy. La prima stagione, disponibile su Prime Video da poco più di ...

Continua a leggere>>