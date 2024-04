Ascolti 34a Giornata Serie A 2023 24 DAZN - Juventus-Milan supera 1,3 milioni

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 30 aprile 2024) Tutta laA TIM è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.La 34esimadella/24 in onda nel weekend (dal 26 al 29 Aprile) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audiencei 4,3di ascoltatori (4.319.668) Il big match diraccontato da Stefano Borghi e Dario Marcolin ha raggiunto più di 1,3di ascoltatori (1.331.205). La media del girone di ritorno sfiora i 5,8di individui per turno, in crescita del 2,9% verso la stagione scorsa a parità di turni disputati.Per la 35ªdella ...