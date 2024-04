Ascolti 33a Giornata Serie A 2023 24 DAZN - il Derby Scudetto di Milano sfiora 1,9 milioni

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 23 aprile 2024) Tutta laA TIM è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.La 33esimadella/24 in onda nel weekend (dal 19 al 22 Aprile) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,6di ascoltatori (5.624.760) Buoni risultati di ascolto per l’atteso big match che è valso loMilan-Inter che con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo hato 1,9di audience (1.878.219).Nella 34ªdellaA, il calcio prende il centro della scena con unadi match emozionanti. Venerdì 26 aprile alle 20:45, gli occhi ...