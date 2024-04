Sequestrata per 10 anni | quando riesce a fuggire fanno una scoperta choc

Una ricca ereditiera, un sequestro di perso na, una denuncia anonima e una fuga rocambolesca. Sembra un film, ma è la storia di Regina Lemos Gonçalves, 88 anni , che in questi giorni ha scosso il distinto quartiere di Copacabana a Rio de Janeiro, in Brasile. La nota milionaria ha accusato il suo... Continua a leggere>>

Per la prima volta in Italia è stato rilevato del fentanyl in una dose di eroina - Per la prima volta in Italia sono state trovate delle tracce di fentanyl, un oppiode sintetico che da anni negli Stati Uniti crea enormi problemi di salute pubblica. È accaduto nella zona di Perugia, ...

Continua a leggere>>

Roma, chiude la Locanda dei Girasoli gestita da ragazzi disabili - (LaPresse) I lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via Taranto 57 costano troppo e la "Locanda dei Girasoli" non riaprirà. Finisce così, con ...

Continua a leggere>>

Mattarella “Il lavoro non è una merce” - CASTROVILLARI (COSENZA) (ITALPRESS) – Il lavoro “è un elemento base della nostra identità democratica. Non si tratta soltanto di un richiamo ai valori di libertà e di eguaglianza ma dell’indicazione d ...

Continua a leggere>>