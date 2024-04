Ragazza di 20 anni sequestrata - narcotizzata e violentata da due uomini conosciuti su Instagram

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Stuprata da duein un appartamento alla periferia di Roma dopo essere stata adescata su. Una ventenne romana ha denunciato ai poliziotti del commissariato Casilino di aver subito violenza il 17 aprile scorso. L’allarme è arrivato il giorno dopo quando il fidanzato, preoccupato perché non riusciva a rintracciarla, è riuscito a localizzarla attraverso il cellulare. L’ha rintracciata davanti a un bar in zona Torre Angela, alla periferia est di Roma. Quando l’ha raggiunta la giovane era sconvolta. La giovane è stata visitata in ospedale e dimessa dai medici con una prognosi di 40 giorni. La ventenne avrebbe raccontato agli investigatori di aver conosciuto i due ragazzi, forse nordafricani, sul social e di aver accettato di incontrarli per un aperitivo. Dopo aver bevuto qualcosa insieme in un locale quei due ragazzi si sarebbero offerti di ...