I docenti di sostegno saranno confermati su richiesta delle famiglie Critici i sindacati e il Consiglio superiore della pubblica istruzione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dal prossimo anno scolastico idia tempo determinatoscelti dalle. Detto, fatto. A nulla è valsa l’alzata di scudiorganizzazioni sindacali, delFederazione italiana per il superamento dell’handicap all’annuncio del ministro dell’e del Merito Giuseppe Valditara di voler introdurre un meccanismo volto a confermare, sudei genitori, l’insegnante di(supplente al 31 agosto o 30 giugno) in servizio sul posto dell’anno precedente. Il governo ha infatti infilato nel ddl semplificazione approvato martedì sera una modifica al decreto ...

