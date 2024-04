Scatta la scuola di Vela con lo Yacht Club di Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Si è festeggiata nei giorni scorsa la Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara e cosa c’è di meglio dellaper apprezzare questo elemento fondamentale che offre tante possibilità di svago e divertimento? LoRepubblica Marinara di, con i suoi istruttori federali e le sue imbarcazioni, offre la possibilità di avvicinarsi al mare attraverso lo sport della. Sport che insegna anche il rispetto per il mare e quanto racchiude oltre che essere una occasione di svago e aggregazione. Le imbarcazioni per laadulti (età minima 16 anni), che inizierà a maggio, sono i Tom 28, barche di poco più di otto metri, performanti, veloci, sicure adatte a principianti e velisti esperti con istruttori che sanno modulare le lezioni in base alle esigenze degli ...