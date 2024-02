Vela Yacht Club di Pisa | riprendono le attività

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sono ripreseo lesportive e sociali delloRepubblica Marinara diche quest’anno festeggerà 35 anni di. Il primo appuntamento è uno dei più attesi dai soci delno, il contest Chef di bordo. La gara, nata nel 2014 e quindi al suo decimo anno, si svolgerà sabato 24 febbraio e vedrà impegnati cuochi velisti che si metteranno alla prova con piatti per una cucina di bordo sempre facile, ma anche di qualità. Quest’anno torneranno dei giudici esterni a valutare le caratteristiche dei piatti che si affiancheranno alla giuria dei soci assaggiatori in sala per la vittoria finale e la conquista dell’ambito "grembiulone". E poi le regate con la manche primaverile delle 151 Winter series da sabato 16 marzo fino a domenica 7 aprile. Regate ...