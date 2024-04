(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ildiè un sogno che da tempo stuzzica la fantasia dei miliardari, e infatti l'M5 non è il. Come ogni, sarà anche dotato di un eliporto, un centro benessere, una piscina e una palestra.

Sono partiti questa mattina in via ufficiale i lavori del tunnel subportuale di Genova , il primo tunnel sottomarino mai realizzato in Italia e il più grande in Europa. Si tratta di un’opera che rappresenta l’eccellenza dell’ingegneria Italia na e che racchiude tutte le caratteristiche di un ... (today)

Svelato M5, il primo yacht sottomarino di lusso: la sicurezza è la nuova ossessione dei super ricchi - Il sottomarino di lusso è un sogno che da tempo stuzzica la fantasia dei miliardari. Sono sempre più ossessionati dagli scantinati, dalle estensioni sotterranee delle loro case, ai bunker ...fanpage

L’oceanografa e subacquea Sylvia Earle: «Vorrei mostrare il Mediterraneo in sottomarino» - “Sua Profondità”, 88 anni vissuti in mare, ha lanciato con One Ocean Foundation la tutela del Canyon marino di Caprera: «Le reti abbandonate fanno stragi inaccettabili di balene e foche. Trattiamo i p ...corriere