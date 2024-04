Sara - 23 ann - muore per un malore improvviso mentre era al lavoro Il ricordo dell’amica | E’ surrea -e, inspiegabile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) Aveva solo 23 anni e giovedì 25 aprile stava lavorando in un negozio di telefonia presso il centro commerciale di Rescaldina, dove era stata assunta.Prandoni, residente a Olgiate Olona in provincia di Varese, poco dopo le 14 all’si è sentita male e si è accasciata a terra. Le sue condizioni sono parse subito serie. L’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, che ha inviato ambulanza e auto medica in codice rosso, ha permesso ai sanitari, in un primo momento, di rianimare la ragazza sul posto per poi portarla d’urgenza in ospedale. (continua dopo la foto) Poche ore dopo essere stata ricoverata, però, il cuore disi è fermato nuovamente. E questa volta i tentativi disperati per riportarla in vita non sono serviti. La giovane commessa è deceduta a soli 23 anni. Le cause della morte non sono state chiarite, tanto che ...