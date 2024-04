Caos e paura | così muore la stazione | Un rilancio vero o sarà la fine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Da un lato il quartiere d’oro con le sue bellissime botteghe, il suo mercato e un tessuto residenziale ancora vivo. Dall’altro i problemi mai risolti. Problemi che residenti e commercianti chiedono a gran voce vengano messi in cima ai programmi elettorali dei candidati sindaci. "Cosa vorrei dal futuro primo/a cittadino/a? Che riqualificasse piazza del Mercato, una piazza nel pieno del centro storico ma totalmente abbandonata. Da tempo chiediamo che vengano sistemati i banchi del mercato e che venga restituito decoro a un angolo di Firenze che può veramente essere uno dei più belli della città" sottolinea Helga Chiostrini, titolare del Ristorante Da Pinocchio che si trova proprio in piazza del Mercato Centrale. La richiesta didella zona arriva anche da Andreina Mancini, titolare dell’Antica Pasticceria Sieni, conosciuta nel suo rione come "la sindaca ...

