Sampdoria - De Luca recuperato | va in panchina Barreca si rivede a fine campioanto?

Spezia e Sampdoria vengono da una sconfitta, rispettivamente contro Parma per 2-0 al Tardini e Südtirol per 1-0 a Marassi, che ha messo fine a una striscia di cinque risultati utili consecutivi. Quando mancano cinque giornate alla fine della stagione regolare, gli aquilotti lottano per evitare la

Verso Lecco-sampdoria, ballottaggio in difesa: gioca Murru o Facundo - Contro il Lecco Andrea Pirlo deve scegliere chi giocherà in difesa tra Nicola Murru e Facundo Gonzalez. Non esclusa la presenza di Simone Giordano La formazio

sampdoria, ballottaggio Facundo-Murru, torna Darboe. In attacco scelte fatte - Meno uno a Lecco-sampdoria, gara fondamentale in ottica playoff per i blucerchiati. Il mister doriano Andrea Pirlo dovrà fare i conti con tante defezioni, in particolare.

sampdoria, recupero lampo di De luca: le ultime in vista del Lecco - Lecco-sampdoria, Andrea Pirlo ha preso una decisione su Manuel De luca: l'attaccante andrà in panchina. Le ultime in vista del match Buone notizie per Andrea Pirlo in vista del match contro il Lecco.

