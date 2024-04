Sampdoria - De Luca punta il Lecco Piccini torna titolare?

I tanti acciacchi che hanno colpito la Sampdoria in questa stagione hanno risparmiato pochissimi giocatori. Nell`ultimo periodo il club blucerchiato... (calciomercato)

Spezia e Sampdoria vengono da una sconfitta, rispettivamente contro Parma per 2-0 al Tardini e Südtirol per 1-0 a Marassi, che ha messo fine a una striscia di cinque risultati utili consecutivi. Quando mancano cinque giornate alla fine della stagione regolare, gli aquilotti lottano per evitare la ... (infobetting)