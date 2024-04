Ancora una volta, l`ennesima in questo campionato disgraziato, la Sampdoria si trova a fare i conti con una lesione muscolare, tra l`altro capitata... (calciomercato)

Spezia e Sampdoria vengono da una sconfitta, rispettivamente contro Parma per 2-0 al Tardini e Südtirol per 1-0 a Marassi, che ha messo fine a una striscia di cinque risultati utili consecutivi. Quando mancano cinque giornate alla fine della stagione regolare, gli aquilotti lottano per evitare la retrocessione mentre i blucerchiati per ora occupano l’ottavo […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici (infobetting)

Sampdoria, De Luca e Benedetti possono tornare con il Lecco - I tanti acciacchi che hanno colpito la Sampdoria in questa stagione hanno risparmiato pochissimi giocatori. Nell`ultimo periodo il club blucerchiato ha dovuto fare.calciomercato

Sampdoria, Sebastiano Esposito torna titolare. Il piano di Pirlo per il Como - Andrea Pirlo capirà in settimana se Sebastiano Esposito potrà partire titolare contro il Como: per la Sampdoria è un recupero fondamentale Al di là dei pro ...clubdoria46

Sampdoria, il club indaga ma l'intossicazione resta un mistero - Si continua ad indagare in casa Sampdoria in merito al misterioso attacco di dissenteria che ha colpito la squadra pre Spezia. Anche la società si è mossa in.calciomercato