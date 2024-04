Saman non fu uccisa per il no alle nozze combinate - non è escluso che sia stata la madre Le motivazioni della ?Corte di assise di Reggio Emilia

oggi a Novellara (e non solo) è il giorno del dolore e dell’estremo addio a Saman . Il giorno della celebrazione dei funerali , in cui le spoglie della 18enne pakistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 – e i cui resti sono rimasti sotterrati oltre un anno e mezzo in un ... Continua a leggere>>

Per i giudici della Corte d'Assise di Reggio Emilia Saman Abbas non è stata uccisa perché si oppose alle nozze combinate, ma per la sua relazione con Saqib: è quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui i genitori sono stati condannati all'ergastolo lo scorso dicembre.

Corte, saman non fu uccisa per il no al matrimonio combinato - (ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - "Se vi è un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale - le uniche deputate a farlo - hanno consentito di chiarire è che saman Abbas non è stata uccisa per essersi o ...

La scomparsa, gli arresti, il processo. "Così il caso saman cambia l'Italia" - L'odissea della giustizia per saman Abbas: dalla scomparsa agli arresti, fino all'inizio del processo di primo grado, l'estradizione del padre e la sentenza ...

