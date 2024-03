Lo straziante addio del fratello a Saman Abbas | “Sei sempre stata la più forte e coraggiosa”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Si è svolto oggi con il rito islamico e in forma riservata il funerale di, la giovane pakistana uccisa la notte del 30 aprile 2021 dalla famiglia per essersi opposta al matrimonio con un cugino molto più grande di lei. Per quell’omicidio sono stati condannati all’ergastolo i genitori Shabbare Nazia Shaheen, mentre lo zio Danish Hasnain è stato condannato a 14 anni. L’delDi fatto l’unico rappresentante della famiglia diera Ali Haider, oggi maggiorenne e residente in una comunità protetta in carico ai servizi sociali italiani. Proprio ilcon le sue testimonianze ha permesso di incastrare il padre, che fino alla fine ha negato di aver ucciso la ...