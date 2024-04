Saman non fu uccisa per il no alle nozze combinate Le motivazioni della ?Corte di assise di Reggio Emilia

"Se vi è un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale - le uniche deputate a farlo - hanno consentito di chiarire è che Saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta ad un matrimonio combinato /forzato". Per la Corte di assise di Reggio Emilia, nella motivazione della sentenza ... Continua a leggere>>

La scomparsa, gli arresti, il processo. "Così il caso saman cambia l'Italia" - L'odissea della giustizia per saman Abbas: dalla scomparsa agli arresti, fino all'inizio del processo di primo grado, l'estradizione del padre e la sentenza

