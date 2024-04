Corte - Saman non fu uccisa per il no al matrimonio combinato

(Di martedì 30 aprile 2024) "Se vi è un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale - le uniche deputate a farlo - hanno consentito di chiarire è cheAbbas non è stataper essersi opposta ad un/forzato". Per ladi assise di Reggio Emilia, nella motivazione della sentenza sull'omicidio della 18enne, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara, questo "è un elemento che nulla toglie e nulla aggiunge alla gravità del fatto, ma che corrisponde ad una verità che laè tenuta a rilevare". Laa dicembre ha condannato all'ergastolo il padre e la madre, a 16 anni lo zio.

