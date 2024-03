Sei sempre stata la più forte e coraggiosa L' ultimo saluto a Saman Abbas

Il cielo è grigio sopra Cardiff, ma non si vede perché il tetto del Principality Stadium è chiuso sopra il trionfo dell'Italia che ha abbattuto il Galles 21-24 conquistando... (ilmattino)

«È Monteiro Rossi che ha conosciuto?, chiese il dottor Cardoso. È il mio praticante, rispose Pereira, il ragazzo che mi scrive gli articoli che non posso pubblicare. E lei lo cerchi, replicò il ... (ultimouomo)

Reggio Emilia, 26 marzo 2024 - Sono le 13,35 quando sotto una pioggia scrosciante sfila per le vie di una Novellara in lutto cittadino, scortato dalle auto dei carabinieri, il feretro con la salma ... (ilrestodelcarlino)

Masseria Altemura in dialogo con gli studenti dell'Università del Salento - Quest'attività svolta presso la Tenuta Masseria Altemura rientra in un progetto più ampio, implementato dal Gruppo ZONIN1821: nel 2023, l’azienda ha dato il via ad un percorso particolarmente ...giornaledipuglia

Marvel, un nuovo gioco verrà presentato domani: è Marvel Rivals - Il titolo sarebbe attualmente in pre-alpha e sviluppato per PC ... console e dispositivi mobile con un gran numero di uscite, sebbene non sempre caratterizzate dalla qualità che ci si aspetterebbe da ...multiplayer

Svelata la nuova Mercedes Classe G - Mercedes ha pubblicato le prime immagini e informazioni sulla nuova Mercedes Classe G. La gamma dei motori è stata completamente elettrificata, e la versione G500 ha rinunciato al motore V8. Nei suoi ...motorisumotori