Salvini e Vannacci - il Capitano e il Generale in Europa Controvento

(Di martedì 30 aprile 2024) Matteoe Robertocontro tutti anzi “” come il titolo del libro del leader della Lega. Un incontro al tempio di Adriano a Roma per parlare diribadendo quello che sarà il leit motiv di questa campagna: Meno, più Italia. Si perché per ile ilquestanon va perché propone un modello di mondo senza identità, un mondo al contrario come direbbe. Una Unione che propone una integrazione “farlocca” che passa attraverso la rinuncia dei simboli identitari che hanno reso l'ciò che è oggi. Un esempio? Il poster con la cupola degli Invalides senza crocifisso per sponsorizzare le Olimpiadi in Francia. «La cultura woke e la cancel culture vogliono farci ...

Il ministro Matteo Salvini continua con la sua “campagna” social a favore dei prodotti made in Italy . Dopo il caso Rummo, questa volta sul profilo TikTok del ministro campeggiavano in bella vista peperoni cruschi, prodotti tipici lucani che Salvini ha scelto di promuovere ed elogiare durante le ... Continua a leggere>>

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Alla Meloni non interessa contare in Europa , interessa contarsi in Italia. Lei dice: prendo un sacco di voti e il giorno dopo a Salvini gli faccio...un bel discorsetto, questo è quello che vuole fare, i conti attraverso le Europee per poi regolare i suoi rapporti con ... Continua a leggere>>

Vannacci sui migranti: «Società multiculturale mette in dubbio concetto di patria». salvini: «C'è sintonia» - L'immigrazione clandestina «Se si vuole garantire all'europa un futuro fatto di benessere e di sviluppo andranno presi dei provvedimenti». Lo dice Roberto Vannacci, ...

Continua a leggere>>

Europee, salvini lancia Vannacci: “Voglio un generale che parli di pace, alla sinistra facciamo orrore” - “Mi piace avere un generale per parlare di pace” in vista delle prossime elezioni europee. Lo ha affermto Matteo salvini, in un incontro con Roberto Vannacci per la presentazione del libro Controvento ...

Continua a leggere>>

salvini, io e Vannacci coppia luciferina per la sinistra - E magari il generale, che è esperto di difesa, dirà perché", ha detto salvini, secondo il quale Roberto si candida per andare a cambiare l'europa, perché "più europa ora è come dire a un diabetico ...

Continua a leggere>>