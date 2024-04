Verso l’Europa - Giorgia Meloni prende in giro Matteo Salvini | Grazie ma…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 aprile 2024) Pescara – La giornata finale dell’evento “L’Italia cambia” organizzato da Fratelli d’Italia ha visto un’affluenza straordinaria con oltre 2200 delegati provenienti da tutta Italia, segnando il sold out delle strutture alberghiere della zona. La premier, aprendo la sessione conclusiva, ha sottolineato il valore del confronto e dell’impegno politico ben oltre la semplice ricerca di incarichi: «Non ci interessa il potere che non serve come strumento per migliorare la vita delle persone», ha dichiarato, ribadendo che gli incarichi di governo sono solo un mezzo e non l’obiettivo finale. Il leader della Lega,, non presente fisicamente, ha partecipato all’evento tramite un video collegamento, provocando una spiritosa reazione da parte della ...