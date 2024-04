Alla faccia dell’Europa e della carne sintetica - evviva il peperone crusco La nuova invettiva di Salvini sul made in Italy

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il ministro Matteocontinua con la sua “campagna” social a favore dei prodottiin. Dopo il caso Rummo, questa volta sul profilo TikTok del ministro campeggiavano in bella vista peperoni cruschi, prodotti tipici lucani cheha scelto di promuovere ed elogiare durante le elezioni in Basilicata. Nel videosi trova in un ristorante, circondato da una decina di persone appartenenti allo staff del locale. Tiene fra le mani un piatto con dei peperoni cruschi e mentre ne pesca uno, dice: «e di chi ci vuole portare in tavola, robe chimiche, farina di grilli e di insetti». E poi continua: «i prodotti italiani, ...