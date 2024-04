SAbato l’inter Serve un miracolo Ma i nerazzurri non hanno obiettivi

(Di martedì 30 aprile 2024) Unica squadra ad aver battutoin questa stagione, il Sassuolo si avvicina al ritorno della sfida contro i– chegià vinto il titolo, sono fuori da tutte le coppe, dunque potrebbero schierare diverse seconde linee – sapendo di ritrovare Laurienté, che ha scontato il turno di squalifica, e di non avere a disposizione Ruan Tressoldi, che oggi verrà appiedato dal giudice sportivo. La settimana definirà recuperi e indisposizioni: fuori Berardi, vanno verificate le condizioni di Pedersen, Castilejo e Defrel. Dopo il ritiro, nessun giorno di riposo: si giocheràe così ieri mattina la squadra si è allenata al Mapei Center; defaticante per chi è sceso in campo contro la Fiorentina, per gli altri riscaldamento, esercitazioni tecniche, partitelle a tema a campo ridotto e lavoro metabolico a ...

Il sogno del L'Inter diventa realtà: i nerazzurri vincono il derby e conquistano il ventesimo Scudetto. Un trionfo mai realmente in discussione. L'Inter è campione d'Italia . I nerazzurri in questa trentatreesima giornata vincono 2-1 contro il Milan e chiudono il discorso titolo con cinque giornate ...

Squadre in campo per la partita più attesa dell'anno, quella che potrebbe consegnare all'Inter lo scudetto . Le scelte dei due tecnici, l'atmosfera di San Siro, seguite tutto nella nostra diretta testuale

Arezzo, 23 aprile 2024 – Quella di ieri è stata una sera ta memorabile per i tantissimi tifosi dell'Inter valdarnesi e ancora di più per i soci e i supporter dell'Inter Club Valdarno Nerazzurro, che si sono ritrovati al circolo Asso di Fiori, in località Gruccia a Montevarchi, sede ...

...ancora dentro per l'ultimo posto disponibile con un +2 sull'Atalanta e +4 sulla Lazio consapevole però che i biancocelesti hanno un calendario agevole (Monza, Empoli, Inter e Sassuolo) e i nerazzurri ...

Le ultime sul futuro di Alexis Sanchez, attaccante cileno, nella prossima stagione. Tutti i dettagli in merito Fabrizio Romano fa il punto sul futuro di Alexis Sanchez con l'Inter. I nerazzurri hanno infatti deciso di non rinnovare il contratto all'attaccante cileno, che andrà così via a zero. Stesso destino anche per Stefano Sensi. Dopo il ...

