Derby e scudetto all’Inter - la doppia stella ai nerazzurri

L'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri, superando a San Siro per 1-2 il Milan grazie alle reti di Acerbi e Thuram (vano, per il Diavolo, il gol nel finale di Tomori), hanno matematicamente conquistato il ventesimo titolo della loro storia. Un trionfo arrivato con cinque giornate di anticipo e... (today)

l’Inter vince lo Scudetto della seconda stella e lo fa a cinque giornate dal termine. Ma soprattutto lo fa nel giorno del derby contro il Milan, battuto nel match di andata per 5-1 e oggi con il risultato di 2-1. Di seguito, ecco i momenti più importanti di una stagione storica per l’Inter. INTER-MILAN 5-1 Inter e Milan non si affrontavano a pari punti in Serie A dall’11 maggio 2001 e finì 6-0 per i rossoneri. La rivincita perfetta se la prende ... (sportface)