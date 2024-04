L’Inter è campione d’Italia | trionfo storico per i nerazzurri

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il sogno deldiventa realtà: ivincono il derby e conquistano il ventesimo Scudetto. Unmai realmente in discussione.. Iin questa trentatreesima giornata vincono 2-1 contro il Milan e chiudono il discorso titolo con cinque giornate di anticipo. Un successovisto che è la prima volta nella storia che lo Scudetto si assegna nel derby della Madonnina.– Notizie.com – © AnsaUno Scudetto mai realmente in discussione per gli uomini di Simone Inzaghi. Lautaro e compagni hanno dimostrato una certa superiorità sin dalle prime giornate e, escluso un tentativo da parte della Juventus nella parte centrale della ...

Erick Thohir ha fatto visita a Massimo Moratti , pubblicando poi un post sul proprio profilo Instagram: “E’ stato un piacere poter incontrare il Signor Massimo Moratti , ex proprietario e presidente dell’ Inter . Abbiamo parlato di molte cose in un mondo sempre più dinamico e privo di confini, tra cui ovviamente lo sviluppo e le sfide del calcio italiano e mondiale ad oggi. E’ stato ancor a più bello avere questa conversazione con l’ Inter quasi ... (sportface)

Non c`è neanche bisogno di scendere in campo contro il Cagliari per avere la certezza di quello che tutti i tifosi rossoneri temevano da qualche... (calciomercato)

Ranieri prosegue il giro di interviste di stasera, dopo il 2-2 da ex in Inter- Cagliari . L’allenatore rossoblù si è fermato a dare la sua analisi anche ad Abu Dhabi TV. PASSO FORSE DECISIVO – Il Cagliari trova nel finale il pareggio per 2-2 contro l’Inter che permette di fare un grosso passo avanti in ottica salvezza. Claudio Ranieri elogia lo spirito dei suoi: «Stiamo lottando, siamo in una buona condizione adesso. I giocatori hanno grande ... (inter-news)

L'Inter si appresta a vincere lo Scudetto della 'seconda stella': Quanto vale il premio e Quanto guadagna la squadra nerazzurra per il trionfo in campionato.Continua a leggere (fanpage)

Inter campione D’ITALIA SE/ In campo per il derby! Risultati utili per lo scudetto, oggi 22 aprile 2024 - L’Inter campione d’Italia ormai è praticamente una certezza, con il dubbio solo sul quando i nerazzurri conquisteranno matematicamente lo scudetto numero 20, che permetterà loro di cucire sul petto ...ilsussidiario

Milan-Inter 0-2: raddoppia Thuram con un tiro da fuori. Il derby può valere lo scudetto – Diretta - Minuto 49 – Raddoppio dell’Inter. Gol di Marcus Thuram. Bastoni serve il francese in profondità. Thuram vince un rimpallo, si accentra e lascia partire un destro dal limite. Maignan, non brillante, si ...ilfattoquotidiano

Lautaro Martinez al Milan per ridurre il gap con l’Inter: scelta che piace a tutti - Aria di derby scudetto già per il prossimo anno: il colpo perfetto per il Milan per riprendere l'Inter sarebbe Lautaro Martinez, idea condivisa da tutti ...calciomercato