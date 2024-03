Su Apple TV+ è in arrivo Palm Royale | Trailer e data di uscita

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’attesa persta per finire. La serie comedy ambientata nell’alta società dellaBeach del ’69 approderà suTV+ il prossimo 20 marzo. Un cast stellare, ambientazioni glamour, locali alla moda e personaggi che ambiscono a ritagliarsi posti importanti nei circoli più prestigiosi della città. Ispirata al romanzo Mr. and Mrs. American Pie di Juliet McDaniel,è una serie prodotta daStudios, scritta e diretta da Abe Sylvia, che è anche produttrice esecutiva e showrunner, per conto della Aunt Sylvia’s Moving Picture Company. Laura Dern e Jayme Lemons sono produttori esecutivi per la Jaywalker Pictures, mentre Kristen Wiig (anche interprete), Katie O’Connell Marsh, Tate Taylor e John Norris sono loro analoghi per la Wyolah Films. ...