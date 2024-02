Battlefield | un nuovo capitolo classico ed un’esperienza gratis Battle Royale in arrivo per un leaker

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tom Henderson ha condiviso unreport riguardante il futuro di, con ilche ha rivelato una gran quantità di informazioni inedite legate alla serie sparatutto di Electronic Arts. L’insider ha quindi affermato in unarticolo su Insider Gaming che sono attualmente in sviluppo presso il publisher canadese diversi progetti della serie, che saranno tutti integrati nel“universo di”. Fatta questa introduzione, Henderson ha affermato che ilprincipale del franchise non dovrebbe essere rilasciato prima del 2025, con una data di rilascio interna fissata attualmente per il mese di ottobre 2025. Ilha aggiunto che questo...