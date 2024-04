(Di martedì 30 aprile 2024) La ricomparsa dell'Anopheles sacharovi, una specie di zanzara, ha generato timori sulche lapossa diffondersi di nuovo in. Era stata debellata negli anni '60. Il punto dell'epidemiologo, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.

La zanzara portatrice della malaria è stata osservata in Italia , in sei diversi siti in provincia di Lecce, a cinquant’ anni dall’ultima rilevazione. L’Anopheles sacharovi è una specie di zanzara del complesso Anopheles maculipennis, vettore storico della malattia che oggi viene comunemente ... Continua a leggere>>

Milano – Cresce l’allerta dopo che l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata che ha scoperto nel territorio pugliese esemplari di zanzare della malaria non più rilevate da oltre 50 anni. Secondo il biologo Paolo Gabrieli, professore di Zoologia dell'università Statale ... Continua a leggere>>

Milano – Cresce l’allerta dopo che l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata che ha scoperto nel territorio pugliese esemplari di zanzare della malaria non più rilevate da oltre 50 anni. Secondo il biologo Paolo Gabrieli, professore di Zoologia dell'università Statale ... Continua a leggere>>

rischio malaria in Italia, Giovanni Rezza: “Le zanzare non possono trasmettere un parassita assente” - La ricomparsa dell'Anopheles sacharovi, una specie di zanzara, ha generato timori sul rischio che la malaria possa diffondersi di nuovo in Italia ...

Continua a leggere>>

La zanzara della malaria individuata nel Salento: preoccupazioni per il turismo estivo - Durante un monitoraggio condotto dall'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata, è stata scoperta la presenza della zanzara vettore della ...

Continua a leggere>>

La zanzara della malaria in Puglia: cosa succede - La zanzara della malaria in Puglia: cosa succede Non è accaduto oggi, ma circa due anni fa. È stata rilevata nel Salento tra Lecce e Otranto, a settembre ...

Continua a leggere>>