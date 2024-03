Ragazzo preso a pugni in faccia senza un perché | sgominata baby gang che terrorizzava gli studenti di Mantova

(Di mercoledì 27 marzo 2024)aggreditomotivo appena sceso dal pullman: otto giovanissimi (cinque dei quali minorenni) denunciati dalla Polizia per lesioni pluriaggravate in concorso. Secondo l'accusa, sarebbero stati i responsabili di un'aggressione nei confronti di un 17enne fuori da una scuola dilo scorso 14 marzo. Gli otto, alcuni dei quali già noti alla questura, avrebbero aggredito il 17enne mentre si dirigeva a piedi nel luogo dove stava effettuando uno stage previsto dal suo percorso scolastico. Ilera statoine aveva riportato una frattura del naso e altri traumi, con una prima prognosi di dieci giorni stilata dai medici del pronto soccorso. La, che da tempo ...

E’ stato avvicinato da due malviventi che hanno tentato di sottrargli lo smarpthone colpendolo al viso. Un pomeriggio sfociato nella violenza per un 21enne Roma no, aggredito da due senza fissa ... (ilcorrieredellacitta)

MIRABELLI A RFV: "POSSANZINI A FIRENZE È PRONTO, LA SOCIETÀ DEVE AVERE CORAGGIO - Massimiliano Mirabelli, responsabile dell’Area tecnica del Padova ed ex dirigente del Milan, su Radio FirenzeViola si è espresso così, durante “Chi si compra”, ...firenzeviola

La maxi rissa al porticciolo di San Leone in trenta contro due: 7 minorenni a processo - Una fonte confidenziale della polizia aveva individuato tre presunti protagonisti della scazzottata, mai denunciata da nessuno. Gli imputati chiedono la messa alla prova ...agrigentonotizie

Ennesimo omicidio di Stato: 31enne si toglie la vita in una cella dove non doveva essere… - Si sapeva che era incompatibile col carcere. Ma allo Stato italiano interessa solo chiudere in cella emarginati, disadattati e rompiscatole ...unita