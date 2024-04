Rai - il colpaccio dopo Amadeus | torna un conduttore amatissimo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 aprile 2024) News Tv.l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata e infine, ci si chiede se la Rai riuscirà a rimpiazzare in qualche modo gli amatissimi conduttori che hanno abbandonato nell’ultimo anno la tv di Stato. Tra due settimane, rivedremo un personaggio televisivo che non lavorava in Rai dal lontano 2003.tanti anni tra La7 e Mediaset, ilè pronto per un ritorno a casa. (Continuale foto) Leggi anche: “Un crollo totalelo show”. Belen Rodriguez e la rivelazione choc Leggi anche: “C’è stata una violazione”. Fagnani, il verdettoil servizio di “Striscia” Rai,uno storico: le parole dell’ad e del dg L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il ...