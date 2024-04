Codacons | Esposto a Vigilanza Rai e Anac dopo dichiarazioni di Presta su Amadeus

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – "Non entriamo nel merito dei rapporti tra Lucio, e non ci interessano le questioni personali ed economiche tra il conduttore e il suo ex agente, ma ledicirca possibili violazioni delle disposizioni Rai meritano di essere approfondite per capire, nell’interesse degli utenti, se ci siano state irregolarità, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...