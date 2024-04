Questa non è una nave militare statunitense attaccata da due UFO - è un videogioco

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 30 aprile 2024) Il 25 aprile 2024 è stato pubblicato su Facebook un video in bianco e nero che sembra mostrare unada guerra che spara contro un oggetto in cielo. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, secondo cui la scena si sarebbe verificata «nell’estate del 2019, quando i cacciatorpediniere della Marinaal largo delle coste della California furono attaccati da due UFO di modello e origine sconosciuti». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video in questione non mostra una scena reale, ma ritrae un momento di gioco di Arma 3, undi tatticauscito nel 2013. Inoltre, nel 2021 era stato diffuso online un video che, secondo chi l’aveva condiviso, mostrava tre oggetti non identificati volare nel 2019, in formazione ...