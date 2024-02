No! Questa nave non è la Rubymar, affondata attaccata dagli Houthi nel Mar Rosso

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lacargo britannica battente bandiera del Belizeè stata. A causa degli attacchi l’equipaggio ha abbandonato la. A darne notizia sono stati gli stessi ribelli yemeniti filo-iraniani. Intanto, sui social circolano due video che mostrerebbero lamentre affonda. Sono sbagliati. Per chi ha fretta: Quella che si vede nel primo video non è la, ma unaal largo del Brasile nel 2020. Quella che si vede nel secondo è unanel 2013. Analisi Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge: Nel video labritannica ...

