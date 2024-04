Quali film vedere al cinema questo mese - oltre a Fall Guy e Furiosa | A Mad Max Saga

(Di martedì 30 aprile 2024): A Mad Maxdi George Miller svetta sulla lista deidaala maggio assieme a TheGuy, la comedy action con Ryan Gosling ed Emily Blunt. I duechiudono e aprono un nuovodi intrattenimento sul grande schermo, unche può contare anche su titoli come L’odio, il cult di Mathieu Kassovitz che torna in sala dopo 30 anni in versione restaurata, e Il segreto di Liberato, misteriosotra documentario, live fiction e animazione sul rapper napoletano senza identità. Sempre di stampo partenopeo è il doc Sarò con te che porta indietro al 4 maggio 2023, quando il Napoli vinse uno scudetto storico. I 10daala ...

Stasera in TV, Lunedì 29 Aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. Continua a leggere>>

In sala dal 30 aprile con Officine UBU, C'era una volta in Bhutan racconta, in forma di commedia, le prime elezioni nel paese che per ultimo si è connesso a Internet e alla TV. Vi spieghiamo perché non dovreste perderlo. Continua a leggere>>

In “Challengers” la moda c’è ma non si vede - Nel film sul tennis di Luca Guadagnino si vedono soprattutto vestiti “normali” che però raccontano molto dei personaggi e dei loro rapporti: a partire da una maglietta già famosa ...

Spy x Family CODE: White, la nostra recensione: un divertente film per famiglie - Mercoledì 24 aprile è arrivato nelle sale nostrane Spy x Family CODE: White, il film tratto dalla serie anime di successo disponibile su Crunchyroll e Netflix. A differenza delle due stagioni ...

The Beatles: Let It Be – Il trailer della versione rimasterizzata del film del 1970 - Uscirà l'8 maggio il film The Beatles: Let It Be, la versione rimasterizzata del classico uscito nel lontano 1970. Di seguito potete leggere tutti i dati ufficiali riguardo il film e visionarne ...

