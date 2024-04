Protezione civile Campania | allerta meteo gialla per temporali improvvisi e repentini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso didi livello Giallo per piogge ee intensi valido dalle ore 12 di domani, mercoledì 1° maggio, fino alle ore 12 di dopodomani, giovedì 2 maggio, su tutta la. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione: si andranno via via ad attenuare a partire dalla tarda serata di domani. Si prevede anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle piogge e dei ...