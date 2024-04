Numero unico di emergenza europeo 112 | da oggi attivo nei distretti telefonici di Foggia e San Severo Protezione civile

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 30 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: A partire da martedì 30 aprile, ildi1-1-2 (NUE 112) riceverà le chiamate diprovenienti dai0881 (Fa) e 0882 (San). Il Servizio NUE 1-1-2 è ildida chiamare per ogni tipo di richiesta di soccorso e andrà a sostituire gli attuali numeri 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso Sanitario) e 1530 (in mare). Questi numeri in Puglia al momento resteranno attivi ma a rispondere sarà la Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 1-1-2 afferente la Struttura ...