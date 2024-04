Campo base e mensa | così la Protezione civile si allena all’emergenza

(Di domenica 28 aprile 2024) Con l’allestimento di une una, si è svolto ieri a Paullo un addestramento della. Non sono state simulate situazioni di emergenza, ma 50 volontari del Com20, il gruppo inter-territoriale dellache comprende 20 Comuni del Sud-Est Milanese, suddivisi in squadre, si sono occupati del posizionamento delle tende e della gestione della cucina da. Sotto la regia delladi Paullo e Tribiano, l’esercitazione si è svolta nel parcheggio di fronte al cimitero. Nel corso della mattinata i volontari impegnati nell’addestramento hanno ricevuto la visita di alcune autorità locali, in testa l’assessore di Paullo Massimiliano Consolati, che ha rimarcato il ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, 23 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Salento meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: ... Continua a leggere>>

Potenza Picena (Macerata), 27 aprile 2024 – Non c'è stato nulla da fare per Alfonso Iovane, 42 anni , operaio della ditta Clementoni e volontario del gruppo comunale di Protezione civile , vittima di un Malore che non gli ha lasciato scampo. L'allarme è stato lanciato questa mattina verso le 6, ... Continua a leggere>>

Luni Una nuova struttura per la protezione civile - Una struttura per garantire un riparo ai mezzi di soccorso della protezione civile è stata inaugurata in via Sandro Pertini, insieme a una nuova rotatoria per migliorare la sicurezza stradale alle ...

Nuovo piano di protezione civile. Tre incontri con la cittadinanza - Via libera al nuovo Piano di protezione civile di Persiceto. "Circa un anno fa – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti - il nostro territorio si è trovato, come tanti altri, a dover affrontare l’emergenz ...

