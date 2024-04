Domenica tutti allo stadio Gli Ultras della gradinata | Spingiamo per i playoff»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) C’è voglia di stupire ancora nell’ambiente granata. Così la "chiamata" alla città per la sfida casalinga dicontro l’Olbia ultima in classifica e destinata alla discesa in Serie D è già cominciata. La voce più forte per riempire lodi cittadino è quella che si alza daglinord Diego Savelli, che hanno diffuso un comunicato-appello: "Il Pontedera è ai play off con due turni di anticipo!21 aprile facciamo festa:i pontederesi sono invitati al bar Baldinialle 14.15 per un brindisi. E dopoal Mannucci per la sfida con l’Olbia (la partita ha inizio alle 16,30, ndr). C’è bisogno di una vittoria per ottenere il miglior piazzamento nella griglia degli ...