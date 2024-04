Playoff Nba | Lakers eliminati dai Nuggets - Thunder avanti

Un’altra grande notte in NBA quella completata da poche ore, con tre partite disputate per i Playoff che come sempre stanno regalando grandissime emozioni: andiamo quindi a scoprire insieme come sono andate, riepilogando risultati e migliori marcatori. Partendo dalla Eastern Conference, I Boston ... Continua a leggere>>

BREAKING: Nikola Jokic Made NBA History In lakers-Nuggets Game 5 - Nikola Jokic made NBA history during Game 5. On Monday evening, the Denver Nuggets are playing the Los Angeles lakers (at home) for Game 5 of their first-round playoff series. During the game, ...

Continua a leggere>>

Basket: playoff Nba, Denver elimina i Los Angeles lakers - Come in gara-2, Jamal Murray segna il canestro della vittoria per i Denver Nuggets ed elimina i Los Angeles lakers dai playoff, chiudendo come miglior realizzatore del match a quota 32 punti (108-106 ...

Continua a leggere>>

LeBron James undecided on future after lakers’ ouster - LeBron James wouldn’t address his future plans in the wake of the Los Angeles lakers’ season-ending loss yesterday.AdvertisementAdvertisement ...

Continua a leggere>>