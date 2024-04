NBA Playoff 2024 - i Nuggets eliminano i Lakers trascinati da Jamal Murray Passano il turno anche i Thunde - Boston avanti 3-1 contro Miami

(Di martedì 30 aprile 2024) Un’altra grande notte in NBA quella completata da poche ore, con tre partite disputate per iche come sempre stanno regalando grandissime emozioni: andiamo quindi a scoprire insieme come sono andate, riepilogando risultati e migliori marcatori. Partendo dalla Eastern Conference, ICeltics fanno saltare nuovamente il fattore campo a, battendo gli Heat per 88-102 e portandosi così sul 3-1 nella serie – si ritorna al TD Garden con il match-point a disposizione per i biancoverdi. La franchigia del Massachusetts spinge fin dalle prime battute (24-34), conche fatica a reggere l’offensiva avversaria e scivola a -17 all’intervallo lungo (36-53). Nella ripresa gli ospiti non calano l’intensità e continuano ad aumentare il gap toccandoil +28 (47-75): si va all’ultima pausa ...

