Perfino Monti dà ragione a Giorgia | il superbonus è stato una truffa colossale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Qualcuno negli ultimi mesi ha provato a farci credere fosse solo un pietoso alibi del governo che non sa far di conto. Ilcolpa di tutti i mali e di tutti i buchi di bilancio? Macché, ci raccontava la sinistra supportata da documentati e autorevoli studi “scientifici”. Gli sconti sull'edilizia hanno spinto il pil, creato occupazione, dato una spinta all'intero Paese. Insomma, una manna dal cielo. E il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lo considera “radioattivo” solo perché non riesce a far quadrare le finanziarie. Poi sono arrivati non i soliti ciarlatani di centrodestra, ma gli esperti di Bankitalia, dell'Istat e dell'Ufficio parlamentare di bilancio a spiegarci che, sì, i conti pubblici stanno andando in malora proprio per colpa del, che ha dato origine ad una spesa pubblica enormemente superiore ai calcoli effettuati ...