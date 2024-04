Superbonus | chi è escluso da sconto in fattura e cessione del credito e dovrà pagare tutti i lavori

(Di giovedì 4 aprile 2024) Oggi, 4 aprile 2024, è l'ultimo giorno per inviare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle spese effettuate nel 2023 per il, e mantenere loin. Con il nuovo decreto del governo Meloni, molti proprietari saranno esclusi da queste misure e dovrannodi tasca loro, per poi detrarre il bonus dalle dichiarazioni dei redditi.

La stretta sul Superbonus varata dal governo Meloni la scorsa settimana potrebbe trasformarsi in una stangata per circa 15mila condomini in tutta Italia. A fare la stima è il Sole 24 Ore, che ha ... (open.online)

Non riuscire a inviare tutte le comunicazioni entro il 4 aprile significherà non poter cedere il credito e il ritorno al regime della detrazione sulla dichiarazione dei redditiNon riuscire a ... (corriere)

Superbonus, niente più sconto o cessione per le CILAS dormienti - Tra le importanti novità arrivate col il Decreto Legge n. 39/2014 vi è lo stop alle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio per le CILAS “dormienti” ...lavoripubblici

Superbonus (e bonus casa): cosa fare nel 2024 per ristrutturare le abitazioni dopo la stretta del governo - Chi effettua interventi per eliminare le barriere architettoniche ha a disposizione diverse agevolazioni. La prima riguarda una detrazione Irpef del 50% da ripartire in 10 quote annue, su un importo ...corriere