Superbonus - detrazioni in 10 anni | perché piace a tutti i partiti e moltiplica i beneficiari

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le proposte formulate da Pd, M5S, Fi, Lega, Avs e Iv prevedono, per le spese sostenute nel 2023, la possibilità di allargare la ripartizione annuale delle. Altri emendamenti chiedono di estendere la possibilità anche alle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 4 aprile scorsoLe proposte formulate da Pd, M5S, Fi, Lega, Avs e Iv prevedono, per le spese sostenute nel 2023, la possibilità di allargare la ripartizione annuale delle. Altri emendamenti chiedono di estendere la possibilità anche alle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 4 aprile scorsoLe proposte formulate da Pd, M5S, Fi, Lega, Avs e Iv prevedono, per le spese sostenute nel 2023, la possibilità di allargare la ripartizione annuale delle. Altri emendamenti chiedono di estendere la possibilità anche alle ...