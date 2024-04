Pensioni maggio 2024 | pagamento posticipato e cedolino online Le info utili

Pensioni , Quota 96,7 è agli sgoccioli. Si chiuderà infatti mercoledì 1° maggio la finestra per presentare la domanda per l'accesso alla pensione anticipata a 61 anni... Continua a leggere>>

entro il 1° maggio 2024 vanno presentate le richieste per ottenere la pensione anticipata con la cosiddetta Quota 97,6, riservata a lavoratori che svolgono lavori usuranti o lavoro notturno. Servono in ogni caso almeno 35 anni di contributi, mentre gli altri requisiti variano categoria per ... Continua a leggere>>

Le prossime pensioni verranno accreditate il 2 maggio 2024 sui conti corrente. A partire dalla stessa data, potranno anche essere ritirate in contanti agli sportelli postali. Vediamo quali potrebbessero essere le novità 2025 in materia previdenziale.Continua a leggere Continua a leggere>>

Primo maggio, tutti gli eventi. I sindacati scendono in piazza: "Pace, lavoro e giustizia sociale" - Domani sette appuntamenti: in città si parla di tutele, diritti e anche del futuro dell’Europa. Cortei in vari comuni della provincia, a Vignola ricordo dei caduti con sosta al monumento Anmil.

L’INPS lo ha comunicato poco fa | Pensione, bastonati gli over 65: a maggio non arriverà come al solito - La situazione è davvero insostenibile per questa categoria di cittadini: la rivolta è inevitabile. Ecco cosa accadrà nelle prossime ore.

Pagamento pensioni di maggio 2024, le date in calendario di Poste Italiane e ultime novità - Come indicato dall'Inps, i titolari di pensione che hanno scelto di ricevere il trattamento mediante accredito su conto corrente, libretto di risparmio, conto BancoPosta, Postepay Evolution, carta ...

