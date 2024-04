Pensioni - Quota 96,7 | domande entro il 1° maggio | cosa - requisi -i, calcoli e chi può ottenerla

Possibili aumenti fino a 100 euro nelle Pensioni di maggio grazie al ricalcolo delle ritenute fiscali applicate nel corso dell’anno precedente. Con la fine del mese di aprile alle porte, i pensionati aspettano la prima data utile per il ritiro del proprio assegno Segui su affaritaliani.it Continua a leggere>>

Pagamento pensioni maggio 2024, il calendario: accredito arriva in leggero ritardo Le pensioni di maggio rappresentano un momento cruciale per milioni di pensionati italiani. Ogni mese, l'INPS procede con l'erogazione delle pensioni, ma è importante conoscere il calendario preciso per ...

